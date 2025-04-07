В России запустили производство материнских плат

Компания iRU анонсировала выпуск новых материнских плат для процессоров Intel и AMD — A520M и H610M. Эти платы ориентированы на бюджетный сегмент и, несмотря на это, обладают характеристиками, которые позволяют конкурировать с зарубежными аналогами. По словам представителей компании, новинки помогут бизнес-клиентам и сборщикам компьютеров оптимизировать затраты на оборудование и создавать высокопроизводительные системы без значительных дополнительных расходов.

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Материнские платы iRU предназначены для процессоров с сокетами AM4 (для AMD) и LGA1700 (для Intel), что делает их совместимыми с популярными чипами обеих компаний. Ожидается, что новинки будут востребованы не только среди профессионалов, но и среди обычных пользователей. На момент выхода платы были найдены в популярных магазинах и маркетплейсах — в «Ситилинке» цена модели iRU H610M-VHD/D4M.2 составляла 6300 рублей, а плата iRU A520M-VHDi/M.2 — 7300 рублей. В сравнении с зарубежными аналогами, новинки iRU стоят вполне доступно, не выходя за рамки среднего сегмента.

Одной из особенностей новых материнских плат является армированный слот PCI-E x16, который обеспечит дополнительную прочность при установке массивных видеокарт. Обе платы имеют форм-фактор mATX, что делает их совместимыми с большинством корпусов. Плата A520M поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и оснащена слотом M.2 для SSD, а также имеет стандартные порты USB 2.0, 3.0 и VGA. В свою очередь, модель H610M отличается поддержкой процессоров Intel на сокете LGA1700 и улучшенными интерфейсами подключения.