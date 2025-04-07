Новый драйвер Nvidia оказался катастрофой для Windows

Портал Windows Latest предупредил о всяческих проблемах, вызываемых на компьютерах после установки нового графического драйвер Nvidia 572.83.

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Выпущенный 18 марта драйвер Nvidia 572.83 стал причиной проблем для ряда пользователей Windows 11 и 10. При установке, после перезагрузки и во время игр, драйвер вызывает чёрный экран смерти BSOD.

В отличие от обновлений Windows установка драйверов Nvidia GeForce Driver 572.83 или других драйверов не является обязательной, поэтому у пользователя есть возможность их пропустить. Но многие пользователи устанавливают эти драйверы «в надежде на улучшение производительности игр и исправление проблем».

Драйвер 572.83 содержит исправления для проблем с работой RTX 5080/5090 и чёрного экрана на GeForce RTX 50. Однако, по отзывам пользователей и тестам, проблемы с чёрным экраном наблюдаются в основном на новых GPU 50-й серии (5070 Ti, 5080, 5090), а также у некоторых владельцев графических карт 40-й серии. И установка драйверов в некоторых случаях не помогает, а только усугубляет ситуацию.