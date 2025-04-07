Обучающие игры набирают популярность среди российского геймдева

Видеоигры, которые учат программированию, помогают в прохождении школьной программы и позволяют детям изучать сферу технологий в научно-игровом формате, набирают популярность среди российских геймдев-компаний и образовательных проектов.

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Дискуссии вокруг видеоигр продолжаются уже не первое десятилетие, но на фоне роста цифровизации образования и рынка EdTech, игрофикации обучения и повсеместного использования VR/AR-платформ становится ясно: воспринимать видеоигры исключительно как угрозу - значит игнорировать реальность. Современные научные данные все больше подтверждают пользу конструктивной роли игр в развитии когнитивных и личностных навыков.

"Так, исследование факультета психологии НИУ ВШЭ показало, что регулярное взаимодействие с компьютерными и видеоиграми может быть связано с улучшением исполнительных функций у подростков - в частности, с развитием рабочей памяти, гибкости мышления и способности к контролю импульсов. Это особенно заметно у тех, кто играет в стратегические и ролевые игры, требующие долгосрочного планирования, анализа последствий и адаптации к изменяющимся условиям", - говорит управляющий партнер коммуникационного агентства Heads'made Ярослав Мешалкин.

Аналогичные выводы сделаны и в международных метаанализах. В одном из крупнейших обзоров Американской психологической ассоциации (APA, 2020) отмечается, что видеоигры могут положительно влиять на пространственное мышление, внимание и навыки решения проблем. Особенно подчеркивается значение кооперативных и многопользовательских игр, в которых развиваются коммуникативные и командные способности.

В российской практике игровые технологии также все активнее внедряются в образовательные форматы. Пример тому - платформа "Учись.Онлайн" при поддержке Минцифры, использующая элементы геймификации в онлайн-курсах для школьников и студентов. По данным Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), включение игровых сценариев в образовательную среду повышает мотивацию учащихся на 30-35% и способствует лучшему усвоению материала, особенно у школьников с низким уровнем внутренней мотивации.

"Вопрос, который сегодня стоит перед родителями, педагогами и обществом в целом, - не "запрещать или не запрещать", а "как правильно интегрировать". Своевременное педагогическое сопровождение, культурный контекст, понимание жанровой специфики и здоровый баланс - вот ключевые условия, при которых видеоигры работают не против, а на развитие", - говорит Мешалкин.

Шагом в том же направлении стал проект, реализуемый на базе "Сириуса" и при участии "Леста Игры", где на базе игровых решений разработчика игры "Мир танков" будут обучаться студенты.

"Современные технологии, игровые решения и интерактивные форматы сегодня становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Сотрудничество открывает новые возможности по созданию инструментов обучения через игровые механики", - говорит замглавы Образовательного фонда "Талант и успех" Антон Гусев. "Наша команда готова применить весь накопленный опыт, чтобы вместе с коллегами из "Сириуса" создать образовательные инструменты, которые будут не только эффективными, но и увлекательными. Мы будем разрабатывать нечто большее, чем просто образовательную игру или проект. Мы должны будем создать образовательную игросреду", - отметила директор по развитию бизнеса "Леста Игры" Гаухар Алдиярова.

В целом же за последний год в России было запущено несколько успешных проектов, которые демонстрируют, как игровая индустрия может вносить вклад в науку и образование.

При поддержке правительства РФ в 2023 году была образована национальная киберфизическая платформа "Берлога". Как утверждают авторы, это первый в мире проект по массовому вовлечению молодежи через техническое творчество и технологическое образование с помощью мобильных игр. "Берлога" представляет собой серию видеоигр, в которых школьник может учиться программированию, геймдизайну и пилотированию коптеров. Все игры на платформе объединены общим сюжетом.

При поддержке ИРИ в 2024 году студией Ninsar.Games была выпущена научно-фантастическая ролевая игра "Сатурн". Это тактическая RPG, события в которой разворачиваются как на Земле, так и на спутниках Сатурна. Главному герою, инженеру и физику, всего за три дня предстоит предотвратить конец света. Для этого ему необходимо расшифровать сигнал, пришедший из глубин космоса. Игра содержит отсылки к достижениям науки, учит критическому мышлению и требует некоторых навыков в сфере технологий и базовых знаний в химии и биологии.

Развлекательно-обучающая игра "Приключения Пети и Волка" была создана при поддержке ИРИ киностудией "Союзмультфильм" и студией разработки игр "КБ Продакшн". Игра ориентирована на подростков и взрослых, поскольку, несмотря на графику и, казалось бы, детский мотив, в ней встречается множество сложных головоломок.