Представлен геймерский монитор AOC дешевле 5000 рублей

Китайская компания AOC представила ультрабюджетный монитор 24B35H, который может похвастаться частотой обновления 120 Гц и IPS-матрицей при стоимости всего $55. Монитор, ориентированный на массовый рынок, предлагает богатый набор функций для своей цены. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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AOC 24B35H оснащен 23,8-дюймовой Full HD (1920 на 1080 пикселей) IPS-панелью с нативной частотой обновления 100 Гц, которая может быть разогнана до 120 Гц. Это обеспечивает значительно более плавное отображение движения, анимации и игрового процесса по сравнению со стандартными 60 Гц мониторами. Для минимизации разрывов кадра и задержек ввода, особенно важных для требовательных геймеров, монитор поддерживает время отклика 4 мс GtG и технологию Adaptive Sync.

IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора в 178 градусов. AOC заявляет о заводской калибровке цветов с низким значением Delta E (менее 2), обеспечивая высокую точность цветопередачи «из коробки». Монитор поддерживает 8-битный цвет, контрастность 1300 к 1 и отображает до 16,7 миллионов цветов. Для улучшения изображения предусмотрены режимы Clear Vision и HDR, хотя пиковая яркость в 250 нит ограничивает эффективность HDR.

Несмотря на бюджетность, 24B35H оснащен функциями защиты зрения, включая безбликовую подсветку, режим снижения синего излучения и функцию управления темными сценами Dark Field Control.

Дизайн монитора простой, но функциональный. Например, при скромном оформлении корпуса предусмотрена регулировка угла наклона и VESA-крепление (100 на 100 мм). На задней панели расположены порты HDMI и VGA. Хотя отсутствуют DisplayPort и USB-хаб, предлагаемая цена, считают в GizmoChina, делает эти недостатки незначительными.

Вес монитора составляет всего 2,58 кг.

AOC 24B35H уже поступил в продажу в Китае по цене 399 юаней (примерно 4,6 тыс. руб. или $55 по курсу на 6 апреля 2025 года. – «Газета.Ru»).