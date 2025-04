Во вселенной Rainbow Six Siege выйдет игра в стиле XCOM

Ubisoft работает над новой тактической игрой в пошаговом режиме, действие которой развернется в уже знакомой вселенной Rainbow Six Siege. Информация об этом проекте, как пишет издание Insider Gaming (IG), просочилась от двух источников, знакомых с разработкой.

© Газета.Ru

Новая игра, пока не имеющая официального названия, ориентировочно находится на стадии разработки, рассчитанной на один-два года. Ubisoft планирует выпустить ее как игру текущего поколения для консолей Xbox Series S и X, PlayStation 5, PC а также, возможно, для еще не вышедшей Nintendo Switch 2.

Согласно источникам, игра предложит вид сверху, наподобие Diablo 4 или XCOM, где игрок будет управлять оперативниками из Rainbow Six Siege. Один из инсайдеров в описании геймплея провел прямую аналогию: «Просто посмотрите геймплей XCOM, если хотите получить представление. Я бы сказал, что это обновленная версия XCOM с кинематографичными вставками и тому подобным».

Игровой процесс, по словам источников, во многом будет перекликаться с Rainbow Six Siege: игрокам предстоит выбирать различных оперативников, основываясь на их уникальных навыках, для выполнения миссий – от штурма зданий до спасения заложников.

Предполагаемая продолжительность игры составит 25-30 часов, в зависимости от навыков игрока. Однако, источники подчеркивают, что эта цифра может измениться в процессе разработки, в случае сокращения игрового контента или кинематографических вставок.

Rainbow Six является одной из ключевых франшиз Ubisoft. Игра Rainbow Six Siege, в частности, преодолела отметку в 50 миллионов игроков. Однако, последняя игра в основной линейке серии, Rainbow 6 Extraction, не оправдала внутренних ожиданий Ubisoft, и ее поддержка была прекращена без лишнего шума. Новая тактическая игра может стать для Ubisoft возможностью укрепить позиции франшизы и предложить поклонникам Rainbow Six Siege новый игровой опыт.

