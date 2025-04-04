Google объяснила, как запустить игры на Android Auto в машине

Google продолжает расширять возможности Android Auto, и теперь пользователи могут играть в игры прямо на экране автомобиля. Однако, чтобы превратить поездку в игровую сессию, нужно учесть несколько условий, пишет компания.

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Во-первых, игры доступны только когда машина припаркована — это мера безопасности, чтобы водители не отвлекались за рулём. Для запуска требуется последняя версия Android Auto (11.6 или новее) и телефон на Android 11 или выше. Самое интересное: поддерживаются только определённые игры из Google Play, такие как Angry Birds Friends или Bubble Woods, оптимизированные для больших экранов. Это связано с тем, что Android Auto теперь использует программу «car-ready mobile apps», которая адаптирует приложения для авто, изначально созданные для смартфонов или планшетов.

Ещё одно требование — совместимость с «режимом парковки». Если игра не соответствует строгим правилам Google для вождения, она блокируется, пока машина движется. Настройки можно проверить в меню Android Auto на телефоне: раздел «Общие» покажет, включена ли опция игр. Пока список поддерживаемых тайтлов невелик, но Google обещает расширить его в будущем.