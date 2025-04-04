В России нашли особую версию The Sims с Shaman и Мизулиной

В магазине Санкт-Петербурга обнаружили диск с компьютерной игрой под названием «The Россияне», которая представляет собой специальную версию игры The Sims. На ее обложке изображены певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом сообщает telegram-канал «Креатив со звездочкой».

«Погрузитесь в атмосферу русской деревни, где время течет неторопливо, а главные ценности — вера, семья и любовь к родной земле» — написано на диске.

Telegram-канал также публикует фото, на котором видно, что на обложке игры изображены Shaman и Мизулина.

Разработчики дополнения внедрили возможности для игроков отмечать православные праздники, включая Пасху и Рождество, участвовать в народных гуляниях, заниматься огородничеством, собирать грибы. Стоимость дополнения, согласно информации на упаковке, составляет всего 119 рублей.

Дронов официально сообщил о своих отношениях с Мизулиной 9 марта. Объявление было сделано со сцены в ходе его сольного концерта «Ты моя», который состоялся в московском концертном зале Live Арена. Впервые Дронов и Мизулина появились вместе на публике в 2023 году, передает «Национальная служба новостей».