Названы самые важные игры в истории

Организаторы премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) перечислили важнейшие видеоигры в истории. Список доступен на сайте BAFTA.

© Lenta.ru

Организаторы собрали список из наиболее важных игр, а затем предложили респондентам выбрать победителей. Самой важной видеоигрой назвали вышедшую в 1999 году Shenmue. «С самого начала мы решили исследовать вопрос:

"Насколько реальной может стать игра?", стремясь изобразить мир и историю, беспрецедентные по масштабу и детализации», — прокомментировал результаты опросы в интервью IGN создатель тайтла Ю Судзуки.

На второй позиции разместили оригинальную игру серии Doom, на третьей — Super Mario Bros., которая вышла в 1985 году. Также в топ-5 попали первая Half-Life и The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

В список из 21 наиболее влиятельных игр также включили Minecraft, Kingdom Come: Deliverance 2, Super Mario 64, Half-Life 2, The Sims, Tetris, Tomb Raider, Pong, Metal Gear Solid, World of Warcraft, Baldur's Gate 3, Final Fantasy VII, Dark Souls, Grand Theft Auto III, Skyrim и Grand Theft Auto.

Таким образом, в список включили по две игры серии Super Mario Bros., Half-Life и Grand Theft Auto. Самым свежим тайтлом из рейтинга оказался Kingdom Come: Deliverance 2, вышедший в 2025 году.

Ранее стало известно, что японская корпорация Sony окончательно прекратила продажи игровой консоли PlayStation 4. Приставка вышла в 2013 году.