В России нашли особую версию The Sims

В одном из магазинов Санкт-Петербурга нашли диск с компьютерной игрой «The Россияне», особой модификации The Sims с Shaman и Екатериной Мизулиной на обложке. Об этом сообщает Telegram-канал «Креатив со звездочкой».

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Из описания можно сделать вывод, что это дополнение к игре The Sims 4 с вымышленной российской деревней. В игре особое внимание уделяется семейным традициям, деревенскому быту, духовной жизни, патриотизму и общине.

«Погрузитесь в атмосферу русской деревни, где время течет неторопливо, а главные ценности — вера, семья и любовь к родной земле. Здесь важны не богатство и карьера, а крепкие семьи, чистая вера и любовь к Отечеству. Постройте свою деревню — тихую гавань доброты и веры!» — гласит описание диска.

Разработчики обещают возможность отмечать православные праздники — от Пасхи до Рождества, праздновать народные гуляния, работать в огороде, ходить по грибы, топить печь, носить воду из колодца, посещать церковь и принимать участие в венчаниях.

Судя по стикеру на диске, «The Россияне» продается всего за 119 руб.

Ранее в Екатеринбурге разрушили инсталляцию Мизулиной и Shaman.