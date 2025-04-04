Сетевой шутер Striden в духе «Сталкер 2» можно протестировать в Steam

Шведская студия 5 Fortress объявила о начале открытого тестирования мультиплеерного шутера Striden. Пощупать игру можно прямо сейчас, скачав ее с официальной страницы в Steam , а само мероприятие продлится до 6 апреля.

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В честь такого события разработчики выпустили новый трейлер:

Грабьте, стройте, разбойничайте и посылайте радиосигнал о свободе. Striden — это быстро развивающийся шутер с песочницей на выживание, с которым вы еще никогда не сталкивались. Из описания игры в Steam

Действие Striden разворачивается на скандинавских землях, которые стали непригодны для жизни после ядерной войны. Игрокам предстоит исследовать зараженные радиацией локации, искать хабар, сражаться с мутантами и отбиваться от других геймеров.