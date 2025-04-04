RTX 4060 проверили в 4K играх

В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming выяснили, как себя ведёт в современных играх видеокарта 4060.

© Ferra.ru

Assassin’s Creed Shadows запускалась с пресетом High, DLSS 4 Quality, FG. Средняя производительность составляла в ней 49 к/с.

Игра Counter-Strike 2 тестировалась с низкой графикой. Средний FPS здесь был около 200 к/с.

В Cyberpunk 2077 удалось получить с ультра-пресетом, DLSS 4 P/TM, FG в среднем 59 к/с.

Days Gone шла на настройках графики Very High. Средняя частота кадров здесь равнялась 49 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась с ультра-пресетом, DLSS 4 Quality, RT High. В среднем в ней производительность была на уровне 56 к/с.

© EDWARD Gaming

© EDWARD Gaming

© EDWARD Gaming

С этими и другими замерами вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.

Вывод

В среднем от RTX 4060 можно ожидать в 4К производительности на уровне 59 к/с.