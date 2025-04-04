Вышел релизный трейлер South of Midnight

Вышел релизный трейлер игры South of Midnight
Авторы игры South of Midnight к ее выходу опубликовали новый трейлер.
Премиальное издание уже доступно на ПК и консолях Microsoft.
Обладатели стандартной версии смогут начать играть 8 апреля.
Проект разрабатывает студия Compulsion Games, ранее отметившаяся пазл-платформером Contrast и сурвайвал-хоррором We Happy Few.
Их новая работа жанрово является приключенческим экшеном с элементами RPG, а в качестве сеттинга выбраны мифы и поверья чернокожего населения южных американских штатов.