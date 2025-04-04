В РФ стартовали продажи зарядных устройств UGREEN Genshin Impact

В России стартовали продажи зарядных устройств UGREEN Genshin Impact
Линейка UGREEN Genshin Impact включает четыре устройства: портативный аккумулятор на 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки; кабель из нейлона мощностью до 100 Вт; портативное зарядное устройство мощностью 65 Вт с технологией GaN и беспроводное зарядное устройство с поддержкой Qi2 MagSafe. Каждый продукт имеет дизайн, связанный с персонажем игры Genshin Impact - Киничем.
Genshin Impact - популярная приключенческая ролевая видеоигра с открытым миром Тейват.
Портативный аккумулятор UGREEN Nexode Power Bank Genshin Impact поддерживает быструю зарядку 100 Вт для ноутбуков, телефонов и планшетов. Двойной выход на 130 Вт позволяет заряжать два устройства одновременно, а TFT-дисплей показывает данные о заряде в реальном времени. На внешней стороне устройства изображен игровой персонаж Кинич, а пиксельная анимация с драконом Кухулом Ахавом, спутником Кинича, приветствует игрока при включении устройства.
Зарядное устройство UGREEN Nexode Genshin Impact обеспечивает зарядку до 65 Вт и подходит для зарядки ноутбуков и мобильных игровых устройств. С двумя портами USB-C и одним USB-A портом оно может заряжать до трех устройств одновременно.
UGREEN MagFlow Genshin Impact - беспроводное зарядное устройство с дизайном 2-в-1 и поддержкой быстрой зарядки Qi2 (15 Вт). Оно сочетает магнитную подставку, док-станцию для наушников и дополнительный порт USB-C для зарядки умных часов.
Нейлоновый кабель UGREEN Кабель USB-C - USB-C версии Genshin Impact поддерживает быструю зарядку до 100 Вт и передачу данных на скорости 480 Мбит/с, обеспечивая долговечность и прочность.
В рамках коллаборации UGREEN подготовил коллекционный бокс, включающий четыре устройства и мерч Genshin Impact.
Для российского рынка данная серия продуктов доступна в магазинах и на маркетплейсах.
Рекомендуемые розничные цены
- UGREEN Nexode Power Bank Genshin Impact - 7 590 рублей.
- UGREEN Nexode зарядное устройство Genshin Impact - 2 990 рублей.
- UGREEN MagFlow беспроводное зарядное устройство Genshin Impact - 4 990 рублей.
- UGREEN Кабель USB-C - USB-C Genshin Impact - 990 рублей.