Эксперты предсказали продажи Switch 2 в 2025 году

Аналитики Omdia ожидают, что Nintendo Switch 2 продастся тиражом около 15 млн устройств до конца 2025 года — это примерно на 10% больше, чем у первой Switch за первый год (13,4 млн в 2017 году).

Причина — огромная активная база пользователей: к концу 2024 года в эксплуатации оставались 105 млн Switch. Ключевым драйвером продаж станет эксклюзивная Mario Kart World, заметно превосходящая Mario Kart 8 Deluxe, которую приобрела почти половина владельцев первой консоли.

Однако в долгосрочной перспективе Switch 2, по прогнозу Omdia, уступит оригиналу: четвертый год жизни первой Switch пришелся на пандемию и резкий скачок интереса к играм.

Несмотря на конкуренцию со стороны Steam Deck, PlayStation Portal и других портативных ПК, Nintendo остается единственным производителем «самодостаточных» игровых портативов. По оценке Omdia, в 2025 году Switch и Switch 2 займут 85% рынка портативных консолей.

Сложность в том, что Nintendo будет конкурировать сама с собой: более 100 эксклюзивов для первой Switch по-прежнему актуальны и будут доступны на Switch 2.

Поэтому компании предстоит доказать игрокам, что новая консоль действительно представляет собой поколенческий скачок, а не просто обновление.