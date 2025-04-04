Switch 2 хотели назвать Super Switch

В рамках рубрики «Ask the Developer», разработчики Nintendo рассказали о создании Switch 2 — первой консоли компании за последние 8 лет.

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Один из интересных фактов — на ранних этапах проект носил название Super Switch, как отсылка к Super Nintendo.

Работа же над устройством началась ещё до 2019 года. По словам продюсера Коичи Кавамото, команда в первую очередь сосредоточилась на ускорении процессора, чтобы реализовать то, что было невозможно на первой Switch.

Например, в Mario Kart World теперь можно бесшовно переходить между трассами, а в Donkey Kong Bananza — разрушать всё подряд.

Разработчики отказались от идеи внедрения уникальных аппаратных функций (как это было с Wii или DS) и решили сосредоточиться на базовых возможностях, улучшая их до нового уровня.

Устройство по-прежнему поддерживает режимы ТВ и портативной игры, а оригинальная концепция с отсоединяемыми контроллерами осталась без изменений.

Новые аксессуары вроде Ring-Con Nintendo продолжит разрабатывать отдельно, если того потребует игра. Главная задача Switch 2 — дать разработчикам мощную, универсальную платформу. Релиз консоли состоится 5 июня.