Nintendo переведет интерфейс Switch 2 на русский язык

Несмотря на отсутствие официального присутствия Nintendo в России, интерфейс новой консоли Switch 2 будет переведен на русский язык.

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Об этом сообщает GameMAG со ссылкой на собственные источники. Таким образом, владельцы консоли смогут пользоваться меню, настройками и системными функциями на родном языке уже «из коробки».

Кроме того, Nintendo продолжит локализацию игр. Это уже подтверждено официально: на странице Mario Kart World указана поддержка русского языка.

© GameMAG

Продажи Switch 2 в России начнутся ориентировочно через неделю после мирового релиза. Ожидается две версии устройства: японская — дешевле, но с ограниченной языковой и региональной поддержкой, и глобальная — с полноценной локализацией, в том числе и русифицированным интерфейсом.