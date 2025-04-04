Производительность Nintendo Switch 2 оказалась на уровне PS4

Эксперты Digital Foundry проанализировали геймплей с прошедшей презентации Nintendo Direct и пришли к выводу:

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производительность Switch 2 близка к PS4 и PS4 Pro.

Несмотря на поддержку технологии NVIDIA DLSS, в роликах не видно признаков её использования — возможно, демонстрировались ранние билды игр. Также большинство тайтлов не используют сглаживание, исключение — Metroid Prime 4: Beyond.

По подсчетам Digital Foundry, такие игры, как Mario Kart World и новые части Zelda, работают в 1440p при 60 fps, Donkey Kong Bananza — в 1080p@60, The Duskbloods — 1080p@30.

Особенно интересны результаты портов: Final Fantasy VII Remake Intergrade показывает 1080p@30 с более чистым изображением, хоть и страдает от фреймпейсинга.

Nintendo Switch 2 выходит по всему миру 5 июня по цене $449.99. В ней — 7,9-дюймовый экран с HDR и 120 Гц, обновленные Joy-Con и поддержка рейтрейсинга.