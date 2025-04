Для ПК вышла The Last of Us Part II

Пользователям ПК стала доступна The Last of Us Part II Remastered по цене $50. Об этом сообщает портал DTF.

© Газета.Ru

The Last of Us Part II Remastered — это обновленное издание с графическими улучшениями, поддержкой HDR, DirectStorage, технологий DLSS, FSR, XeSS, а также адаптированное для широкоформатных мониторов.

Действие The Last of Us Part II происходит спустя пять лет после первой части. Игра рассказывает историю Элли и Джоэла, нашедших убежище в Джексоне, однако трагические события вынуждают девушку отправиться в новое путешествие, чтобы восстановить справедливость.

Проект, удостоенный более 300 наград «Игра года» и с рейтингом 93 из 100 на Metacritic, остается одним из самых признанных в игровой индустрии. В Steam у ПК-версии уже более 1,2 тыс. отзывов, 91% из которых — положительные.

Разработкой ПК-версии занимались студии Nixxes Software и Iron Galaxy. По отзывам игроков, игра лишена технических проблем, которые были замечены при выходе первой части на ПК.

The Last of Us Part II Remastered доступна для покупки в Steam и Epic Games Store. Российским пользователям она недоступна, несмотря на наличие полноценной русской локализации.

Ранее сообщалось, что журналистам понравилось в Nintendo Switch 2 почти все.