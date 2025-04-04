Видеоигры помогут обнаружить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Ученые из США разработали тесты на раннее выявление болезни Альцгеймера с помощью видеоигр. Они могут помочь обнаружить заболевание на несколько лет раньше, чем появляются первые симптомы, а также предложить безболезненный способ диагностики деменции.

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Ранее проведенные исследования показали, что тесты, основанные на играх, дают такие же результаты, как и современные анализы крови, выявляющие биомаркеры болезни Альцгеймера. Однако, в отличие от анализов крови, игровые тесты не требуют взятия крови и проведения процедур с участием специалистов, что делает их доступными и менее затратными.

Суть теста заключается в том, что он оценивает способность человека к дедуктивному мышлению, проверяя, насколько хорошо он может обнаружить закономерности, связанные с цветами и формами. В отличие от стандартных когнитивных тестов, которые используются уже десятки лет, эти игры более чувствительны к первым изменениям в мозге, которые происходят при болезни Альцгеймера.

Ученые также разрабатывают дополнительные методы, например, с использованием МРТ, чтобы отслеживать изменения в гибкости мозга, особенно в области гиппокампа, что является ранним признаком заболевания.

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