В Call of Duty: Warzone вернули карту «Верданск»

В начале марта королевская битва Call of Duty: Warzone отпраздновала своё пятилетие. В честь данного события разработчики из Activision вернули в шутер «Верданск» — легендарную оригинальную карту.

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Ко всему прочему, в Call of Duty: Warzone стартовало тематическое событие Return to Verdansk, в котором пользователей ждут специальные награды. Последний раз «Верданск» был доступен в королевской битве в 2021 году.

Ко всему прочему, несколько дней назад стало известно, что в Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone появятся культовые персонажи вселенной View Askewniverse — Джей и Молчаливый Боб, а также новые тематические раскраски для оружия.