Играть в Battlefield 6 бесплатно смогут все, но только в один режим

Cq.ru

В Сеть слили новые детали о шутере Battlefield 6. Датамайнеры сообщают, что в игре появится режим Battle Royale, который будет доступен бесплатно всем желающим отдельно от основного контента.

В Сеть слили новые детали о Battlefield 6
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Благодаря халявной «Королевской битве» EA планирует привлечь в Battlefield 6 широкую аудиторию. Скорее всего, инициатором такого подхода выступил новый генеральный менеджер серии Battlefield — Байрон Биде, который ранее руководил онлайн-составляющей Call of Duty.

Согласно утечке, за создание Battle Royale отвечает студия Ripple Effect. Режим обещает классические черты жанра:

  • Поддержка одиночной игры, парного, тройного и командного форматов;
  • Механика брони для защиты персонажей;
  • Возможность вызова подкреплений;
  • Лут с разными уровнями редкости;
  • Наборы оружия с улучшениями;
  • Постепенно сужающаяся игровая зона.

Кроме того, в файлах упоминается загадочный режим «Gauntlet», но его суть пока остается неясной.

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