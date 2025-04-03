В Сеть слили новые детали о Battlefield 6

В Сеть слили новые детали о шутере Battlefield 6. Датамайнеры сообщают, что в игре появится режим Battle Royale, который будет доступен бесплатно всем желающим отдельно от основного контента.

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Благодаря халявной «Королевской битве» EA планирует привлечь в Battlefield 6 широкую аудиторию. Скорее всего, инициатором такого подхода выступил новый генеральный менеджер серии Battlefield — Байрон Биде, который ранее руководил онлайн-составляющей Call of Duty.

Согласно утечке, за создание Battle Royale отвечает студия Ripple Effect. Режим обещает классические черты жанра:

Поддержка одиночной игры, парного, тройного и командного форматов;

Механика брони для защиты персонажей;

Возможность вызова подкреплений;

Лут с разными уровнями редкости;

Наборы оружия с улучшениями;

Постепенно сужающаяся игровая зона.

Кроме того, в файлах упоминается загадочный режим «Gauntlet», но его суть пока остается неясной.