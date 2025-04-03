В Сеть слили новые детали о Battlefield 6

Играть в Battlefield 6 бесплатно смогут все, но только в один режим
В Сеть слили новые детали о шутере Battlefield 6. Датамайнеры сообщают, что в игре появится режим Battle Royale, который будет доступен бесплатно всем желающим отдельно от основного контента.
Благодаря халявной «Королевской битве» EA планирует привлечь в Battlefield 6 широкую аудиторию. Скорее всего, инициатором такого подхода выступил новый генеральный менеджер серии Battlefield — Байрон Биде, который ранее руководил онлайн-составляющей Call of Duty.
Согласно утечке, за создание Battle Royale отвечает студия Ripple Effect. Режим обещает классические черты жанра:
- Поддержка одиночной игры, парного, тройного и командного форматов;
- Механика брони для защиты персонажей;
- Возможность вызова подкреплений;
- Лут с разными уровнями редкости;
- Наборы оружия с улучшениями;
- Постепенно сужающаяся игровая зона.
Кроме того, в файлах упоминается загадочный режим «Gauntlet», но его суть пока остается неясной.