MediaTek представил флагманский процессор

Тайваньская MediaTek анонсировала свой новый процессор Kompanio Ultra 910, разработанный специально для Chromebook Plus — премиальных ноутбуков на ChromeOS.

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Построенный на 3-нм техпроцессе от TSMC, Kompanio Ultra 910 оснащен восемью мощными ядрами, включая Cortex-X925 с частотой до 3,62 ГГц, а также графическим процессором Immortalis-G925 MC11, поддерживающим трассировку лучей.

Одной из главных особенностей чипа стал нейронный процессор (NPU) восьмого поколения, обеспечивающий до 50 TOPS (тера операций в секунду) для задач ИИ. Это позволяет запускать сложные функции прямо на устройстве, без необходимости подключения к облаку. Чип поддерживает Wi-Fi 7 со скоростью до 7,3 Гбит/с и Bluetooth 6.0, а также может управлять тремя 4K-дисплеями одновременно — один встроенный и два внешних.

Первые устройства с этим процессором появятся на рынке в ближайшие месяцы.