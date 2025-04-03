Создатели Fortnite обвинили Apple и Google в бандитизме

Глава компании Epic Games Тим Суинни сравнил Apple и Google с преступными группировками. Об этом сообщает издание TechCrunch.

© Lenta.ru

Выступая на мероприятии Y Combinator в среду, 2 апреля, Суинни раскритиковал Apple, Google и других IT-гигантов, сравнив их с гангстерами. По словам Суинни, Apple и Google злонамеренно нарушают законы, так как уверены, что им все сойдет с рук. Epic Games является разработчиком видеоигры Fortnite и игрового движка Unreal Engine.

Руководитель Epic Games обвинил IT-компании, заметив, что они по многим признакам напоминают обычные банды.

«Если они думают, что штраф предпочтительнее, чем потерянный доход от незаконной практики, они всегда продолжают незаконную практику и заплатят штраф», — подчеркнул предприниматель.

Суинни заметил, что преступная деятельность приносит IT-гигантам баснословные деньги. По его словам, очевидно, что так будет до тех пор, пока меры соблюдения законов не станут намного более жесткими, чем сейчас.

В качестве примера Суинни привел механизм, который препятствует установке приложений в обход Google Play. Он рассказал, что при загрузке apk-файла на экране Android-смартфона появляется сообщение, что файл был получен из «неизвестного источника» и может нанести вред устройству. По словам Тима Суинни, этот «экран страха» приводит к тому, что 50-60 процентов пользователей отказываются от установки.

Летом 2020 года Epic Games ввела систему платежей в игру Fortnite в обход правил App Store. За это Apple удалила Fortnite из своего магазина, из-за чего Epic Games подала на нее в суд.

В январе компания Epic Games заявила, что готова потратить крупные суммы на продвижение собственных и чужих игр и приложений на iPhone и борьбу с Apple.