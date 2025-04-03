Названо самое распространенное геймерское «железо»

Компания Valve опубликовала статистику с данными об оборудовании пользователей Steam в марте.

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Согласно отчету, наиболее популярными видеокартами среди пользователей Steam остаются Nvidia GeForce RTX 3060 и RTX 4060. Их доля составила 4,94% и 4,60% соответственно. В то же время эти модели потеряли 1,79% и 3,77% пользователей соответственно по сравнению с февралем.

В пятерку лидеров также вошли: RTX 4060 Laptop, устаревшая GTX 1650 и RTX 4060 Ti. Наиболее распространенным объемом видеопамяти остается 8 ГБ — такие видеокарты установлены в компьютерах 35,52% пользователей. Далее по популярности следуют видеокарты с 12 ГБ и 6 ГБ памяти.

По оперативной памяти лидером является объем в 16 ГБ. Кроме того, две трети пользователей Steam имеют компьютеры на базе процессоров Intel (62,3%), тогда как AMD занимает долю в 37,62%.

Наиболее распространенными языками среди пользователей Steam остаются английский (36,5%), упрощенный китайский (25,04%) и русский (8,92%), прибавивший за месяц 2,16%. При этом доля китайского языка за месяц снизилась на 25,02%.

В сегменте операционных систем первое место занимает Windows 11 (55,35%). Windows 10, напротив, продемонстрировала значительное снижение, потеряв 12,76% своей аудитории за месяц.

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