Уже скоро GTA 5 станет бесплатной для подписчиков Game Pass на Xbox и ПК, а также выйдет в облачном сервисе xCloud. Об этом сообщили несколько источников, включая авторитетного журналиста Тома Хендерсона.

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По его словам, это не какой-то слух, а информация от Rockstar Games, которая рассылается в письмах руководителям фанатских сообществ и игровых порталов, связанных с серией GTA.

Официального заявления от Microsoft или Rockstar в соцсетях пока не было, но, по данным инсайдеров, анонс добавления Grand Theft Auto 5 в Game Pass ожидается в ближайшее время, а игра войдет во вторую волну апрельских новинок сервиса.

Отметим, что ГТА 5 уже добавляли в Xbox Game Pass, но игра продержалась там лишь 3 месяца. При этом проект еще ни разу не появлялся в сервисе для ПК.