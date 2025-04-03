Составлен топ-6 лучших матплат по версии Tom's Hardware

Редакция Tom’s Hardware опубликовала свежий рейтинг самых удачных материнских плат на рынке для AMD и Intel.

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Лучшая плата для AMD — ASRock X870E Taichi. У неё 12 портов USB и сбалансированная цена, на $50 ниже конкурентов. Лучшая B650E — GIGABYTE B650E Aorus Master. Четыре слота M.2 PCIe 5.0, мощная VRM и много портов за меньшие деньги, чем у X670E.

B850-сегмент возглавила MSI MAG B850 Tomahawk MAX Wifi. Единственная в классе с двумя PCIe 5.0 x4 и 5G Ethernet.

В мире Intel флагманом стал GIGABYTE Z790 Aorus Xtreme — с поддержкой PCIe 5.0, Thunderbolt 4 и 10G Ethernet. Лучшая ATX-плата на Z790 — ASRock Z790 Taichi Lite. Она предлагает тот же набор функций, что и дорогая Taichi, но в более простом оформлении.

Замыкает рейтинг ASRock Z790 Steel Legend — доступная и мощная Z790-плата с PCIe 5.0, Wi-Fi 6E, USB-C на 20 Гбит и хорошей системой питания. Единственный минус — простенький аудиокодек.