Sony полностью прекратила производство и поставки PlayStation 4

Sony официально завершила производство и отгрузки PlayStation 4 и PS4 Pro в Японии — это подтверждается обновлением на японском сайте PlayStation от 28 марта 2024 года.

© Ferra.ru

Фактически, консоль сняли с производства ещё в прошлом году. Это означает, что мировые поставки PS4 также прекращены.

Напомним, что PS4 вышла в 2013 году и стала культовой: за всё время она разошлась тиражом более 117 млн экземпляров, обогнав Xbox One и конкурируя с Nintendo Switch. Консоль стала прорывом благодаря архитектуре x86-64, мощному APU от AMD и таким функциям, как Remote Play и Share Play.

Спустя 12 лет после дебюта, PS4 официально уходит на покой, оставив после себя целую эпоху в истории игр.