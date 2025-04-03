Мэддисон резко высказался о будущих владельцах Switch 2

Известный российский блогер Илья Мэддисон резко высказался о будущих владельцах Nintendo Switch 2. В своем Telegram-канале он назвал «дебилами» тех, кому больше восьми лет и кто планирует приобрести новую консоль. По мнению блогера, взрослый человек, интересующийся Switch 2, выглядит «неудачником».

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«Если вам кажется, что вы дебил и неудачник, то помните – в мире есть люди, которым больше восьми лет и они реально хотят купить Nintendo Switch 2», – гласит комментарий блогера.

Заявление Мэддисона прозвучало на фоне анонса Nintendo Switch 2, состоявшегося 2 апреля 2025 года. Новая игровая приставка от Nintendo обещает ряд технологических улучшений и новых функций.

Среди ключевых особенностей Switch 2 – интегрированный Game Chat, запускаемый специальной кнопкой «C» на контроллере Joy-Con. Также консоль получит камеру для видеочата и использования в кооперативных играх. Представлен и обновленный Pro Controller с дополнительной кнопкой «C», задними лепестками и аудиоразъемом.

Консоль оснастят 7,9-дюймовым LCD-дисплеем с Full HD разрешением, частотой 120 Гц и HDR. При подключении к док-станции для игры на телевизоре, Switch 2 сможет выдавать 4K-графику. Встроенная память увеличена до 256 ГБ. Контроллеры Joy-Con 2 получат магнитное крепление и функцию мыши. Среди других улучшений заявлены 3D-звук и усовершенствованные динамики.

Илья Мэддисон – популярный российский видеоблогер, известный своими летсплеями, обзорами игр и стримами.

Ранее стало известно, сколько Nintendo Switch 2 может стоить в России.