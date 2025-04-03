Сколько Nintendo Switch 2 будет стоить в России

Российским геймерам, ожидающим новую консоль Nintendo Switch 2, стоит приготовиться к ценам от 60 000 до 65 000 рублей на старте продаж. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание GameMAG. Появление долгожданной приставки в крупных отечественных магазинах запланировано ориентировочно через неделю после ее глобального запуска, намеченного на 5 июня 2025 года.

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Хотя первые партии консолей могут добраться до прилавков и в день мировой премьеры, основная масса покупателей сможет приобрести Switch 2 начиная с 9 июня. Именно на эту дату стоит ориентироваться желающим стать одними из первых обладателей новинки.

Согласно данным инсайдеров, рекомендованная розничная стоимость новой консоли составит около 60 тысяч рублей. Приобретение бандла, включающего гоночный хит Mario Kart World, обойдется покупателям в 65 тысяч рублей.

Важно отметить, что озвученные цифры касаются «официальных» каналов продаж. Не исключено, что на так называемом «сером» рынке Switch 2 может быть доступна по более привлекательной цене.

Для сравнения, в США рекомендованная цена на Switch 2 установлена на уровне $450 (примерно 38 тыс. руб. по курсу на 3 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»), а комплект с Mario Kart World оценивается в $500 (около 42 тыс. руб.). В странах Европы цены на консоль стартуют от €470 (43 тыс. руб.), а за бандл с игрой придется заплатить от €510 (почти 47 тыс. руб.).

Ранее было раскрыто время работы Nintendo Switch 2 от одного заряда.