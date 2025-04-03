Цветопередача и калибровка: как выбрать монитор

Для людей, которые серьёзно работают с визуалом, особенно важно подобрать правильный монитор. Это касается тех, кто связан с видео, дизайном, фотографией.

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Цветопередача. Стандарт AdobeRGB подходит для дизайнеров, фотографов, тех, кто работает с печатной продукцией. DCI-P3 используется в индустрии кино и нужен тем, кто занимается видео, визуальными эффектами. Также важно, чтобы монитор покрывал минимум 95% AdobeRGB.

Разрешение. Для большинства задач оптимальным будет 2К. Монитор 4K нужен для серьёзной работы с графикой: с очень детализированными видео, изображениями. Но в этом случае и нагрузка на систему возрастает.

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Калибровка. Это то, что придётся проводить регулярно после покупки.

Другие параметры. Для работы с графикой лучше всего брать IPS-панели. Если вы занимаетесь монтажом видео, то мониторы с 60−120 Гц обеспечат плавную картинку. Проверяйте также углы обзора, яркость.