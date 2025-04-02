FromSoftware анонсировала идейную наследницу Bloodborne

В рамках трансляции Nintendo Direct, посвящённой Switch 2, анонсировали The Duskbloods. Это новый ролевой экшен студии FromSoftware, который выйдет в 2026 году. Им занимается Хидэтака Миядзаки, а в центре внимания окажется вампирская тематика.

© Скриншот

В трейлере можно увидеть игровой процесс новинки и её мрачный стиль. Многие зрители отметили, что Duskbloods напоминает Bloodborne благодаря своему необычному стилю.