Bandai Namco представила свежий трейлер Elden Ring Nightreign, посвящённый одному из играбельных классов — лучнику Железному Глазу (Ironeye).

© кадр из игры

Это отличный герой для тех, кто предпочитает мобильность и атаки на расстоянии. Железный Глаз демонстрирует смертельную точность, применяя оружие дальнего боя, и может наносить ещё больше урона с помощью своих ультимативных способностей. В трейлере также показали атаки в прыжке и во время подката.

Быстрые и непоколебимые, пусть стрелы твои несут смерть. Пусть будет верным твой глаз, пронзающий тьму.

Релиз Elden Ring Nightreign — отдельного приключения во вселенной Elden Ring — ожидается 30 мая на PC, PlayStation и Xbox. Игра будет доступна для храбрых троиц (кооператив) и одиноких безумцев (сингл в офлайне), но в будущем разработчики могут добавить команды для двоих.

А пока можно ознакомиться с любопытной игровой статистикой, собранной во время февральского сетевого теста.