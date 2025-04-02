Названы самые популярные видеокарты в Steam

Компания Valve представила статистику пользователей Steam за март 2025 года. В опубликованном на официальном сайте отчете, помимо прочего оборудования, приведены самые популярные видеокарты месяца.

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NVIDIA GeForce RTX 3060 вернулась на первую строчку рейтинга — ей пользуются 5,10% всех пользователей платформы. При этом количество владельцев GeForce RTX 4060 упало за месяц с 8,57% до 4,77%, похожее падение популярности наблюдается у RTX 4060 Ti.

Также стоит отметить, что Windows 11 64 Bit в марте стала самой популярной операционной системой среди пользователей Steam. Ее популярность выросла за месяц на 11,24%, тогда как Windows 10 64 Bit утратила 12,75% аудитории.

Ознакомиться со статистикой оборудования и ПО пользователей Steam за март 2025 года самостоятельно можно по ссылке.