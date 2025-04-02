В Assassin's Creed Shadows нашли отсылку на Dark Souls
В Assassin's Creed Shadows продолжают находить различные отсылки к другим популярным франшизам. Так, фанаты обнаружили наличие в игре пасхалки на Dark Souls, которая представляет собой костер с воткнутым в него холодным оружием.
Всего в новом «Ассасине» геймеры встретили две разновидности «бонфаера»: один с катаной, другой с классическим мечом. Напомним, что в Dark Souls подобные костры выступали единственными точками для сохранения.
© кадр из игры
Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта 2025 года на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series. Судя по отзывам критиков и обычных игроков, это одна из лучших частей франшизы после Black Flag.
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