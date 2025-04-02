В Assassin's Creed Shadows нашли отсылку на Dark Souls

В Assassin's Creed Shadows продолжают находить различные отсылки к другим популярным франшизам. Так, фанаты обнаружили наличие в игре пасхалки на Dark Souls, которая представляет собой костер с воткнутым в него холодным оружием.

© Cq.ru

Всего в новом «Ассасине» геймеры встретили две разновидности «бонфаера»: один с катаной, другой с классическим мечом. Напомним, что в Dark Souls подобные костры выступали единственными точками для сохранения.

© кадр из игры

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта 2025 года на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series. Судя по отзывам критиков и обычных игроков, это одна из лучших частей франшизы после Black Flag.

Ранее в Assassin's Creed Shadows нашли лучшие настройки графики на ПК.