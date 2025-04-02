В Monster Hunter Wilds раздают подарки

Продажи Monster Hunter Wilds преодолели рубеж в 10 млн копий, и Capcom решила отпраздновать данное событие. Разработчики раздают подарочный набор с халявными ресурсами — его можно получить до 13 апреля за простой вход в игру.

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Что внутри «10 Million Celebration Item Pack»:

Мега-зелье — 30 шт.

Порошок жизни — 20 шт.

Мега-бочковая бомба — 20 шт.

Сфера твердой брони — 10 шт.

Серебряное яйцо — 10 шт.

Как забрать подарок:

Через уведомление при входе.

Через «Меню» «Предметы и снаряжение» «Бонус за вход».

Отметим, что для отображения набора 10 Million Celebration Item Pack нужно обновить Monster Hunter Wilds до последней версии. Игра вышла в феврале 2025 на ПК, PS5 и Xbox Series.