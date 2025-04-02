В Cеть утекла информация про спин-офф Disco Elysium

В сеть просочилась внутренняя презентация студии ZA/UM, посвященная отмененному спин-оффу культовой RPG Disco Elysium про эксцентричных подростков Куно и Куне. Информация о существовании проекта, известного под кодовым названием X7, впервые появилась летом 2024 года, однако сейчас ее подтвердил блогер с YouTube-канала Jamrock Hobo. Об этом сообщает издание DTF.

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Jamrock Hobo был опубликован 15-минутный ролик, представляющий собой внутреннюю демонстрацию игры. Ранее, в середине 2024 года, экс-сотрудники ZA/UM в интервью PC Gamer упоминали о разработке самостоятельного дополнения для Disco Elysium. Теперь, благодаря утечке презентации, стало известно, что игра носила название Locust City: An Elysium Story и фокусировалась на приключениях Куно и Куне, полюбившихся фанатам оригинальной игры подростков-хулиганов.

В ролике демонстрируются кадры игрового процесса из ранних версий, концепт-арты и примеры переработанных механик Disco Elysium. Главным разработчиком Locust City выступал Арго Туулик, один из сценаристов Disco Elysium, отвечавший за создание образа Куно.

Несмотря на значительный прогресс в разработке, проект был закрыт в начале 2024 года. По данным бывших сотрудников ZA/UM, озвученным PC Gamer, решение об отмене было принято руководством после того, как Арго Туулик выразил поддержку ранее уволенному Роберту Курвицу.

В настоящее время ZA/UM сосредоточена на создании новой игры под кодовым названием C4. Информация о возможных сроках релиза C4 пока отсутствует.

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