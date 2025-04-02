Cyberpunk 2077 могут выпустить на Nintendo Switch 2

Вероятность появления Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на грядущей Nintendo Switch 2 взбудоражила игровое сообщество после интригующего намека от известного инсайдера eXtas1s. Пользователи сети обратили внимание на публикацию информатора, содержащую постер игры и ряд многозначительных эмодзи, сделанную в преддверии сегодняшней презентации Nintendo, посвященной новой консоли.

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Напомним, что оригинальная Cyberpunk 2077 так и не вышла на Nintendo Switch из-за ограниченной мощности портативной платформы. Однако, учитывая ожидаемую производительность Switch 2, шансы на портирование значительно возросли. CD Projekt RED уже демонстрировала свои возможности по адаптации крупных проектов для консолей Nintendo, успешно выпустив «Ведьмак 3: Дикая Охота» на Switch.

Сегодня, 2 апреля, в 16:00 по московскому времени состоится долгожданная презентация Nintendo Switch 2. Ожидается, что на мероприятии будут представлены новые игры как от внутренних студий компании, так и от сторонних разработчиков. В преддверии этого события eXtas1s опубликовал загадочный пост с постером Phantom Liberty. Инсайдер уточнил, что его сообщение не связано с добавлением игры в Xbox Game Pass, но при этом не стал опровергать предположения читателей о возможной версии для Switch 2, что лишь подогрело интерес к ситуации.

Потенциальный релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Switch 2 может значительно расширить аудиторию игры. Несмотря на то, что проект уже запускается на портативных ПК, таких как Steam Deck, значительная часть геймеров предпочитает консольные версии.

Стоит отметить, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — это издание Cyberpunk 2077, включающее масштабное дополнение, вышедшее в 2023 году. Оно добавляет в игру новый район, Догтаун, и захватывающую сюжетную линию, где игроку в роли наемника Ви предстоит спасти президента Новых Соединенных Штатов, чей самолет потерпел крушение в беззаконном анклаве. Дополнение получило высокие оценки критиков и способствовало возрождению интереса к основной игре, разошедшейся тиражом более 8 миллионов копий.

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