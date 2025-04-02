Valve поделилась планами на The International 2025 по Dota 2 в блоге Steam. Чемпионат пройдет в Гамбурге с обновленным форматом, который призван убрать лишние матчи и повысить накал в противостояниях.

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Основное из публикации Valve «Дорога на TI»:

4-7 сентября Швейцарская система. 16 команд, bo3.

3 команды с 4 победами — в плей-офф.

3 с 4 поражениями — выбывают.

10 оставшихся разыграют 5 мест в дополнительном этапе.

The International: 11-14 сентября

«Барклейс-арена», 8 команд.

Все команды начнут выступление в верхней сетке.

Гранд-финал — до 3 побед, остальные матчи — до 2.

Продажи билетов на чемпионат начнутся 15 апреля в 11:00 по мск на сайте AXS. Их будет два вида: однодневные и многодневные.