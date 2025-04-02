Asus и Microsoft начали тизерить совместную портативную консоль

Asus опубликовала загадочный ролик с участием робота, который отправляется в капсуле с консолью ROG Ally и контроллером. На выходе — новое портативное устройство.

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Пост сопровождается подписью: «наш маленький друг-робот что-то готовит…». В комментариях отметился и официальный аккаунт Xbox.

Хотя видео вышло в начале апреля, намек может быть не шуткой. Напомним, что ранее инсайдеры сообщали, что Asus и Microsoft действительно разрабатывают совместную портативную консоль, которая носит кодове название Project Kennan. Она должна стать своего рода «портативным Xbox» и выйти уже в 2025 году.

Также ожидается, что устройство получит совершенно новый интерфейс, который объединит возможности Windows и Xbox, адаптированные под портативный формат.