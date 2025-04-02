Nintendo Switch 2 для разработчиков не получила 4К-видеовыхода

До полноценного анонса Nintendo Switch 2 остаются считанные часы, но слухи продолжают множиться. Один из них — отсутствие поддержки 4K в девкитах новой консоли.

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Как сообщил инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на разработчиков, на прошедшей GDC в Сан-Франциско стало известно, что девкиты Switch 2 не оснащены 4K-видеовыходом.

Эту информацию он также получил по email от второго источника. Хотя это не означает окончательный отказ от 4K в финальной версии консоли, такой шаг может указывать на пересмотр планов Nintendo.

Ранее считалось, что консоль сможет выводить изображение в 4K при подключении к док-станции, а в портативном режиме — работать в 1080p. Однако отсутствие 4K в комплектах для разработчиков ставит это под сомнение.

При этом стоит помнить: девкиты часто отличаются от финального устройства, и возможен выход обновленной версии с полноценной поддержкой 4K.

Напомним, что ответы на все вопросы, включая спецификации и цену, ожидаются уже сегодня, 2 апреля, на Nintendo Direct.