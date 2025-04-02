Блогер сравнил обещания разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 с реальной игрой

Автор YouTube-канала ZoneSlug выпустил подробное видео, в котором сравнил обещания GSC Game World по поводу S.T.A.L.K.E.R. 2 с тем, что в итоге получилось в релизной версии.

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По его мнению, итоговая игра заметно уступает тому, что показывали в трейлерах и на выставках за последние годы.

Даунгрейд затронул практически все аспекты: графику, звук, освещение и систему симуляции жизни в Зоне (A-Life). По словам блогера, раньше у мира игры был мрачный, атмосферный оттенок, который в финальной версии стал более нейтральным.

Также упростилась звуковая картина — исчезли мелкие, но важные детали, влияющие на погружение.

Отдельно автор отметил, что обещанная глубокая система поведения персонажей и аномалий тоже выглядит упрощенной. Вместо сложного живого мира — более предсказуемое поведение врагов и обитателей Зоны.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl уже доступна на ПК и Xbox Series X/S.