GIGABYTE представила ноутбук AORUS Master с RTX 5090

GIGABYTE официально представила новые игровые ноутбуки AORUS MASTER 18 и 16.

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Флагманская 18-дюймовая модель построена на базе ноутбучной версии видеокарты NVIDIA RTX 5090 с энергопакетом до 175 Вт и ориентирована на энтузиастов, стримеров и креаторов. Продажи стартуют 31 марта.

AORUS MASTER 18 получил фирменную систему охлаждения WINDFORCE Infinity EX с четырьмя вентиляторами, 3D-каналами отвода тепла и вентилятором с 158 лопастями. Благодаря этому ноутбук сохраняет стабильность даже под максимальной нагрузкой.

Новинка оснащена дисплеем с высокой частотой обновления, RGB-подсветкой корпуса и геймерским дизайном с волнообразной 3D-текстурой. Управление производительностью реализовано через ИИ-движок GiMATE, который автоматически подбирает настройки в зависимости от задач: игра, работа или мультитаскинг.

Кроме RTX 5090, будут доступны конфигурации с RTX 5080. Более компактная модель AORUS MASTER 16 также выходит в продажу одновременно.