Создатели «Ведьмака 4» поделились подробностями об открытом мире игры

CD Projekt RED поделилась новыми подробностями о The Witcher 4.

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В подкасте AnsweRED разработчики рассказали, что особое внимание уделяется реалистичности открытого мира. Ландшафты создаются так, чтобы они выглядели естественно: леса плавно переходят в поля, а каждая травинка и камушек вписаны в окружение с учетом соседних зон.

Чтобы художники не тратили годы на прорисовку мелочей, студия использует специальные инструменты для автоматизированного наполнения локаций — без ущерба для качества. Задача — достичь полного эффекта погружения, когда игрок ощущает мир живым и логичным.

Сейчас над игрой работают 411 человек. Релиз «Ведьмака 4» ожидается не раньше 2027 года.

Игра выйдет на ПК, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S и X. Точная дата выхода пока не раскрывается.