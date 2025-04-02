Intel выпустит процессоры Panther Lake только в 2026 году

Intel объявила, что ее новая линейка процессоров Panther Lake появится на рынке в 2026 году. При этом массовое производство начнется уже в конце 2025 года. Первоначально запуск планировался на вторую половину 2025 года с ограниченной доступностью, однако теперь утверждено, что полноценный выпуск состоится в начале 2026-го.

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Процессоры Panther Lake станут первыми, использующими техпроцесс Intel 18A – следующее крупное обновление после Intel 3. Новая технология предполагает применение современных упаковочных решений и инновационных разработок.

Чипы получат новые ядра Cougar Cove (P-Cores) и Skymont (E-Cores). Согласно известной информации, процессоры будут включать 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных. Они ориентированы на мобильные платформы, а ключевым обновлением станет интегрированная графика нового поколения Xe3 "Celestial", состоящая из 12 графических ядер.

Архитектура процессора включает пять отдельных кристаллов: два крупных отвечают за вычисления и графику, а остальные объединяют контроллеры ввода-вывода, системы на кристалле и дополнительный элемент для балансировки конструкции. Чипы будут работать в диапазоне энергопотребления от 15 до 45 Вт.