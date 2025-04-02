Razer представила умные наушники для геймеров

Компания Razer анонсировала новую гарнитуру, которая поможет владельцу разобраться в сложных игровых терминах. Наушники Razer Skibidi с помощью искусственного интеллекта будут переводить сленговые слова и выражения на «нормальный язык».

© Чемпионат.com

В ролике показывается, что после фразы в голосовом чате можно обратиться с просьбой к нейросети, и она объяснит значение выражений максимально просто и понятно.

Видео доступно на YouTube-канале Razer. Права на видео принадлежат Razer.

Сейчас на сайте компании можно записаться на участие в бета-тестировании. Когда Razer Skibidi появится в продаже и начнёт помогать «бумерам», пока неизвестно.