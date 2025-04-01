Ремейк Oblivion может выйти уже в апреле

По Сети продолжают гулять слухи о грядущем ремейке культовой ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion. На этот раз масла в огонь подлил инсайдер под ником Detective Seeds. По его словам, переиздание ролевого экшена может выйти гораздо раньше, чем вы можете себе представить, а именно — 3 апреля.

© Cq.ru

И нет, это не первоапрельская шутка, потому что написал он об этом 31 марта.

Я полагаю, что ремейк Oblivion выйдет в конце недели, скорее всего, в четверг 3 апреля. Затем через 13 дней, то есть 16 апреля, выйдет Indiana Jones на PS5, а еще через 13 дней, 29 апреля — Forza horizon 5 на PS5.

О том, что ремейк Oblivion может выйти в апреле, ранее сообщили еще два авторитетных инсайдера: NatetheHate и VideoGamesChronicle. При этом они утверждали, что анонс и релиз могут произойти в один и тот же день.

Что касается ремейка, то сообщается, что он будет создан на Unreal Engine 5, а многие геймплейные элементы будут переработаны и улучшены. Если же вас это не устраивает, то подождите еще немного — до конца года на ПК выйдет долгожданный фанатский ремейк Oblivion на движке Skyrim.