GamesVoice назвала сроки выхода русской озвучки Alan Wake 2

Русская озвучка Alan Wake 2 выйдет уже скоро — студия GamesVoice назвала сроки
Российская студия озвучания GamesVoice раскрыла примерные сроки выхода русской озвучки хоррора Alan Wake 2. Пройти игру на родном языке можно будет совсем скоро — уже в апреле:
Полная локализация Alan Wake 2 выйдет гораздо раньше — уже в апреле. Наш многомесячный труд практически завершен. Мы вносим последние штрихи и преимущественно лишь проверяем, чтобы все было на своих местах. Все дополнения зазвучат на русском уже на релизе. Мюзикл тоже зазвучит на русском на релизе. GamesVoice
В честь такого события GamesVoice поделилась новым трейлером озвучки:
Что касается Alan Wake 2, то игра вышла на ПК и консолях в октябре 2023 года и получила сразу три награды на The Game Awards 2023: в номинациях «Лучшая игровая режиссура», «Лучшая игровое повествование» и «Лучшее визуальное оформление».