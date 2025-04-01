GamesVoice назвала сроки выхода русской озвучки Alan Wake 2

Российская студия озвучания GamesVoice раскрыла примерные сроки выхода русской озвучки хоррора Alan Wake 2. Пройти игру на родном языке можно будет совсем скоро — уже в апреле:

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Полная локализация Alan Wake 2 выйдет гораздо раньше — уже в апреле. Наш многомесячный труд практически завершен. Мы вносим последние штрихи и преимущественно лишь проверяем, чтобы все было на своих местах. Все дополнения зазвучат на русском уже на релизе. Мюзикл тоже зазвучит на русском на релизе. GamesVoice

В честь такого события GamesVoice поделилась новым трейлером озвучки: