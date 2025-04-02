Как дешевые Ryzen 5 7400F и i5−12400F показывают себя с RTX 5070 Ti

В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD продемонстрировали, как в Full HD себя показывают Ryzen 5 7400F и i5−12400F с видеокартой RTX 5070 Ti.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессоры i5−12400F/R5 7400F, оперативную память 32GB 6400MHz DDR5, операционную систему Windows 10.

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 123 к/с (7400F) и 106 к/с (12400F).

Atomfall шла тоже на ультра-настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 221 к/с (AMD) и 213 к/с (Intel).

Counter-Strike 2 тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 351 к/с и 318 к/с (с 7400F и 12400F соответственно).

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

Kingdom Come Deliverance 2 шла с ультра-пресетом. Средний FPS здесь находился в районе 144 к/с (7400F) и 140 к/с (12400F).

В игре GTA 5 Enhanced на настройках графики Very High RT производительность в среднем составляла 136 к/с (7400F) и 131 к/с (12400F).

Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 104 к/с (7400F) и 102 к/с (12400F).

Вывод

Разница между Ryzen 5 7400F и i5−12400F составляла в целом во всех играх 7% (180 к/с и 168 к/с соответственно).