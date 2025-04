RoboCop и еще две игры стали доступны пользователям PS Plus

Sony сделала доступной бесплатную апрельскую подборку игр для подписчиков PlayStation Plus, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Пользователи всех тарифов подписки PS Plus с 1 апреля до 5 мая смогут добавить в свою библиотеку три игры: RoboCop: Rogue City (PS5), Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker's Memory (PS4, PS5) и The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5). Забрав игру в рамках раздачи, пользователи смогут играть ее в любое время, пока у них есть активная подписка.

RoboCop: Rogue City — это шутер от первого лица, созданный по мотивам культовой киносерии «Робокоп». В центре сюжета — киборг-полицейский, защищающий Детройт от нового врага, угрожающего общественному порядку.

The Texas Chain Saw Massacre — survival-хоррор, вдохновленный фильмом «Техасская резня бензопилой». Игрокам предстоит объединить усилия, чтобы спастись от «Кожаного лица», преследующего их на различных локациях.

Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker's Memory — японская ролевая игра с пошаговыми боями. Главный герой по имени Кэисукэ Амасава несправедливо обвинен в преступлении и пытается восстановить свою репутацию.

