Remedy объяснила разницу между AA- и AAA-играми

В студии Remedy объяснили, в чем разница между играми класса AAA и AA.

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По словам директора по коммуникациям Томаса Пуха, все упирается в бюджет, масштаб команды и объем контента.

В интервью MP1st он отметил, что AA-проекты вроде Firebreak — это игры с меньшими затратами и упрощенным продакшеном. Например, они не требуют локализации с озвучкой на десятки языков или дорогих кат-сцен. Однако студия все равно стремится сделать игру максимально качественной.

Также у таких игр ниже системные требования. Firebreak, хоть и выглядит хорошо, не требует мощного ПК.

По словам Remedy, классификация AA и AAA — это не строгое правило, а скорее ориентир, связанный с финансами и объемом работ. Но главное — не ярлык, а то, насколько интересной получится игра. Firebreak, к слову, выйдет летом и станет первой мультиплеерной игрой студии.